Com’è andato l’esordio di Saliou Niang in Summer League?

Saliou Niang ha fatto il suo debutto ufficiale nella Summer League di Las Vegas nella notte italiana, indossando la maglia dei Cleveland Cavaliers. Scelto con la 58ª pick all’ultimo Draft NBA, l’ala franco-senegalese ha mostrato subito lampi del suo potenziale nella sconfitta dei Cavs per 115-116 contro gli Indiana Pacers.

Niang ha giocato 24 minuti, chiudendo la sua prima gara con 10 punti (4 su 9 dal campo), 5 rimbalzi e 5 palle perse. Nonostante qualche errore di gestione, la prestazione complessiva è stata incoraggiante per un rookie che deve ancora ambientarsi al ritmo e alla fisicità del basket NBA.

No. 77 is going BACK-TO-BACK. #LetEmKnow pic.twitter.com/mRdTdxwPET

— Cleveland Cavaliers (@cavs) July 10, 2025