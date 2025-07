I Vaqueros de Bayamón chiudono 4-0 e volano in semifinale: Gallinari e McGee DOMINANTI

I Vaqueros de Bayamón non lasciano scampo ai Gigantes de Carolina e chiudono la serie dei Quarti di Finale della BSN 2025 con un netto 4-0, guadagnandosi l’accesso alle semifinali del campionato portoricano.

Nell’ultima gara della serie, i Vaqueros de Bayamón hanno travolto Carolina con un eloquente 97-64, in una partita a senso unico dominata sin dal primo quarto dalla coppia Gallinari-McGee. Grande prestazione collettiva della squadra di Bayamón, che ha mostrato solidità in difesa e un attacco fluido e ben orchestrato.

Tra i protagonisti della serata:

JaVale McGee: autore di una doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi, ha dominato il pitturato con la sua presenza fisica e l’esperienza NBA.

Danilo Gallinari: sempre più a suo agio in maglia Vaqueros, ha chiuso con 16 punti, 4 rimbalzi e 6 assist, guidando l’attacco con lucidità e visione di gioco.

Il successo conferma il grande momento di forma dei Vaqueros de Bayamón, che puntano con decisione al titolo BSN 2025. In semifinale, li attende una sfida di alto livello contro un avversario ancora da definire. Stiamo a vedere se Gallinari e McGee riusciranno a portare il titolo ai Vaqueros de Bayamón. Le potenzialità ci sono tutte.

