Come si ferma Fontecchio? Le soluzioni di Datome e Melli sono ESILARANTI 😂

Simone Fontecchio è sembrato infermabile nella gara contro la Serbia, terminata con 30 punti a referto nella sua miglior prestazione di sempre con la maglia azzurra. Eppure Datome e Melli hanno delle soluzioni che le difese NBA dovrebbero applicare per fermare Fontecchio. Soluzioni un po’ bizzarre ma effettivamente soluzioni.

Datome ha detto che l’unico modo è avere lui come difensore in squadra, altrimenti è impossibile. Peccato che Gigi si sia ritirato se no siamo certi che che tutte le franchigie NBA avrebbero fatto di tutto per potersi accaparrare le sue prestazioni difensive. Strano perché amiamo e abbiamo amato tantissimo Gigione in questi anni però, ecco, non ci siamo mai sentiti di definirlo un “Ministro della difesa”.

Melli invece ha una soluzione “culinaria” per far sì che Fontecchio non faccia quello che ha fatto contro la Serbia: dategli un club Sandwich e andrete sul sicuro. Non sapevamo di questa passione smodata del giocatore degli Utah Jazz nei confronti di questa pietanza però non si smette mai di imparare. Secondo noi anche dei buoni arrosticini abruzzesi potrebbero farlo cadere in tentazione e portarlo dalla tua parte.

Scherzi a parte, questo video dimostra ancora una volta la simpatia e la bellezza di questo gruppo, fatto di uomini come Gigi Datome, Nicolò Melli e Simone Fontecchio.

Leggi anche: EA7 Milano, l’Italbasket ti restituisce dei giocatori in grande spolvero