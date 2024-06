Virtus Bologna, ufficiale il nuovo accordo con Segafredo

Arrivano buone notizie per la Virtus Bologna, a poche ore dalla partita che è win or go home nelle Finali Scudetto contro Milano. Dopo lo shock dell’interruzione della sponsorizzazione di Segafredo Zanetti, oggi il club bianconero ha annunciato un nuovo accordo con la società del patron Massimo Zanetti, che sarà sponsor anche nella prossima stagione. Di seguito il comunicato della Virtus:

Virtus Pallacanestro Bologna e Segafredo Zanetti comunicano, con reciproca soddisfazione, il perfezionamento, in data odierna, del contratto di sponsorizzazione della società cestistica per la stagione 2024/2025. Segafredo Zanetti augura alla compagine sportiva le migliori fortune.

Sul suo profilo Facebook, il giornalista Alberto Bortolotti ha parlato di un accordo annuale per circa 6 milioni di euro più premi, meno della metà del precedente contratto. Ha aggiunto inoltre che non per forza Segafredo Zanetti rimarrà title sponsor della Virtus. Anche il palazzetto cambierà nome, non sarà più Segafredo Arena ma si cercherà un partner nel mondo della assicurazioni.

Le ambizioni della Virtus Bologna, che dovrebbe anche ricevere la wild card per proseguire in EuroLega, non cambiano: per capire il budget stanziato per la prossima stagione bisognerà invece attendere qualche settimana.