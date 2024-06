Peppe Poeta sarà il nuovo coach della Germani Brescia.

Peppe Poeta è pronto a mettersi in gioco per la prima volta da head coach e guiderà la Germani Brescia nella prossima stagione.

La separazione da Magro e il conseguente annuncio circa la rinuncia alle coppe europee può essere inteso come un ridimensionamento di una società che, lo scorso anno, ha disputato un campionato straordinario sedendosi al tavolo delle prime della classe.

In realtà, più che un ridimensionamento, siamo all’alba di un progetto totalmente nuovo: l’obiettivo è abbassare l’età media del roster come annunciato da Ferrero, motivo per cui non è scontata la permanenza neppure di capitan Della Valle.

Poeta è una grande scommessa per la Germani. Icona del campionato italiano da giocatore (oltre 14 stagioni), come Pozzecco ha affiancato coach Messina a Milano per due anni e, forte del bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisito specialmente in campo europeo, proverà a riaprire un nuovo ciclo in una piazza tanto legata alla palla a spicchi.

Quanto alle situazioni contrattuali, Akele ha un altro anno di contratto così come Bilan e Burnell (+ opzione di estensione fino al 2026), mentre Della Valle è legato fino al 2026.

Akele e Burnell resteranno a Brescia con enormi probabilità; per Bilan e Della Valle la riflessione è in corso: gli ingaggi troppo pesanti e la tenuta fisica compromessa da continui infortuni può indurre la dirigenza bresciana a lavorare per la rescissione.

Poeta avrà il delicato compito di selezionare, unitamente ai dirigenti dell’area tecnica, le pedine su cui ricostruire la nuova Germani Brescia.

La redazione BasketUniverso non può far altro che augurare un caloroso in bocca al lupo al Coach!

