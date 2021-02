Condizioni metereologiche ancora proibitive: rinviata un’altra partita dei Dallas Mavericks

Non si è ancora risolta la situazione in Texas, dove da parecchi giorni stanno proseguendo fitte nevicate, un evento più unico che raro per la zona. Il meteo ha già causato parecchie vittime e ingenti danni alle abitazioni, un paio di giorni fa quindi la NBA aveva deciso di rinviare la partita tra Dallas Mavericks e Detroit Pistons.

Poco fa c’è stato un secondo rinvio: non si giocherà nemmeno la gara che i Mavs avrebbero dovuto disputare a Houston contro i Rockets in programma domani. Gli Spurs, la terza squadra texana in NBA, è invece ferma da qualche giorno a causa del Covid-19.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.