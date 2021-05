Cory Higgins: “Sono sicuro che Michael Jordan abbia visto il mio tiro contro Milano”

Stasera il Barcellona si giocherà l’Eurolega in finale contro l’Efes, dopo aver sconfitto Milano venerdì in una partita bellissima decisa all’ultimo da un canestro di Cory Higgins. Proprio l’americano, in conferenza stampa ieri, ha commentato il paragone, probabilmente un po’ esagerato, tra il suo game-winner e quello che Michael Jordan segnò in Gara-6 delle Finals 1998 contro gli Utah Jazz. Quello di MJ è forse il canestro più famoso della storia del basket, quello di Higgins è sicuramente importante e sarà uno dei più pesanti nella storia dell’Eurolega moderna.

Higgins ha raccontato di aver ricevuto tanti messaggi dagli USA dopo il game-winner, ma non da Jordan. L’americano si è però detto sicuro: la leggenda dei Bulls ha sicuramente visto almeno un video della sua giocata. Non è uno scherzo o una battuta. Jordan e Higgins sono infatti conoscenti abbastanza stretti. Rod Higgins, padre del giocatore del Barcellona, è un ex giocatore dei Bulls ed MJ è il padrino di Cory Higgins.

Non ho visto il paragone tra le due foto, ma so esattamente di quale foto stiate parlando senza nemmeno che la menzioniate. Ovviamente ho ricevuto tanti messaggi ieri notte. Se mi state chiedendo nello specifico se Michael Jordan mi abbia scritto, no. Non ancora. Sono sicuro che abbia visto il mio tiro contro Milano, magari mi scriverà più tardi.

