NBA – Luka Doncic in dubbio per Gara-4, le parole di Rick Carlisle

In Gara-3 Luka Doncic ha giocato un’altra clamorosa partita, segnando 44 punti ma calando un po’ nel secondo tempo, quando i Clippers hanno preso controllo della partita. Alla base delle difficoltà dello sloveno nei secondi 24′, oltre alla migliore difesa da parte degli avversari, anche un problema alla zona della spalla sinistra o parte alta della schiena. Doncic è stato inquadrato in panchina mentre indossava un tutore per alleviare il dolore e Dallas, nelle scorse ore, lo ha classificato come “questionable” per Gara-4. Il problema interesserebbe una zona molto vasta, dal collo al braccio sinistro.

Ufficialmente quindi la presenza di Doncic per la prossima decisiva partita è in dubbio e se ne saprà di più solo nelle prossime ore. Coach Rick Carlisle ha però rassicurato, sbilanciandosi:

Penso che Doncic giocherà, ma vedremo come starà domani.

I Mavericks, se vogliono vincere la serie in cui sono ancora in vantaggio 2-1, non possono prescindere da Doncic. Lo sloveno ha segnato 38.0 punti di media nelle prime 3 gare di questi Playoff, superando LeBron James in uno speciale record. Nel primo quarto di Gara-3, con i Clippers in rimonta dopo l’allungo dei Mavs, Dallas ha deciso addirittura di fare fallo intenzionale per far rientrare più in fretta la propria stella.

