Cosa c’entra la famiglia di Jeff Bezos con i Boston Celtics?

L’uomo d’affari Mark Bezos, fratellastro del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, si dice interessato all’acquisto dei Boston Celtics, come riporta Boston.com. Mark è il cofondatore di una società di capitali chiamata HighPost Capital, con sede in Florida.

Bezos è una delle due nuove figure imprenditoriali che si dice siano interessate all’acquisto dei Celtics. L’altra persona è Robert Hale, uno degli uomini più ricchi del mondo, socio accomandante della squadra.

Boston è in vendita dopo che il proprietario di maggioranza della squadra, la famiglia Grousbeck, ha annunciato nel luglio 2024 che avrebbe venduto la sua quota. Ci sono diversi imprenditori in lizza per acquistare la squadra, quindi la vendita potrebbe richiedere del tempo per essere completata.

I Celtics sono stati recentemente valutati da Forbes a 4,7 miliardi di dollari nell’ottobre 2023, secondo Boston.com. L’NBA spera che la squadra venga venduta per più di 6 miliardi di dollari.

Il disaccordo sull’aumento del monte salari della squadra è uno dei motivi della vendita, secondo NBC Sports.

Stiamo a vedere se il fratellastro di Jeff Bezos, Mark, davvero comprerà i Boston Celtics. Le possibilità sono più che concrete ad oggi ma solo il tempo ci dirà se si farà o meno questo accordo.

