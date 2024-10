Jaylen Brown sulle ‘fonti senza nome’: “FICCATEVELE…”

Verso la fine della scorsa stagione NBA, Stephen A. Smith di ESPN ha rivelato ciò che alcune “fonti senza nome” hanno detto sulla stella dei Boston Celtics, Jaylen Brown.

Ciò che è stato detto non è stato positivo. Le fonti anonime hanno detto che Brown era arrogante e che pensava di essere migliore di tutti. Brown ha ovviamente dichiarato che queste cose non sono vere e ne ha parlato di recente con Stephen A. Smith.

Jaylen Brown e Stephen A. Smith hanno recentemente avuto una lunga conversazione, e uno degli argomenti discussi è stato quello delle fonti innominate e del danno che hanno fatto. Brown ha detto la sua sulla questione e ha notato che queste fonti causano danni con le cose che dicono.

“In pratica volevo dire loro che penso che sia una vigliaccata. Penso che storicamente le fonti senza nome abbiano attaccato alcuni dei nostri grandi. Io/noi non siamo responsabili di ciò che manca e progetta. Francamente, possono chiamare tutti i loro amici, compari e conoscenti da tutto il mondo, tutte le fonti senza nome e possono ficcarsele dove le hanno prese. Che pensino che io sia commerciabile o meno, io cammino con Dio, sarò me stesso e starò dalla parte della mia comunità in questa vita e nella prossima e questa è la mia integrità giornalistica… Non ho mai avuto la possibilità di rispondere o di difendermi perché 1 non si riveleranno mai e 2 Il danno è già fatto… Una fonte senza nome? Che cos’è?”.

Celtics star Jaylen Brown's message to the "unnamed sources":

"I basically wanted to say to them that I think it's cowardice. I think historically, unnamed sources have attacked some of our greats. I/we are not responsible for what they lack and design. Frankly, they can call… pic.twitter.com/PpAhYjRBsE

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 21, 2024