EA7 Milano, sfumata la trattativa con Nico Mannion?

Le sirene dell’Olimpia EA7 Milano sono (momentaneamente) rientrate per Nico Mannion: rimane a Varese. Lo ha annunciato Zach Sogolow, ospite de L’Ultima Contesa e riportato da Varesenoi.it.

La terza puntata stagionale è iniziata con l’annuncio del General Manager, ovvero che al momento Nico Mannion resta a Varese:

«Credevamo che potesse aiutarci, e anche lui credeva che potesse aiutarci. Che la sua carriera possa proseguire in NBA ed Eurolega lo desideriamo sinceramente per lui, ma siamo stati molto chiari sul fatto che non possiamo fare una mossa che danneggi il nostro club, soprattutto per come è iniziata la stagione, e a suo merito neanche Nico lo vuole. In questo momento abbiamo detto no e non abbiamo visto un’altra offerta di Milano. Forse nel futuro ci saranno altre offerte, ma in questo momento no».

Questo stop alla trattativa comunque non sembra voler dire che siano finite le possibilità di vedere Nico Mannion all’EA7 Milano ma di certo ora è meno probabile di 24 ore fa.

Stiamo a vedere se le cose cambieranno nelle prossime ore o nei prossimi giorni oppure se l’italo-americano cercherà di aiutare Varese a raggiungere la salvezza.

