Crisi ucraina: il Prometey lascia temporaneamente il Paese

Nelle scorse ore la Farnesina, così come diversi altri Paesi dell’Unione Europea, ha suggerito agli italiani presenti in Ucraina di lasciare il Paese per ragioni di sicurezza. Da settimane infatti sul territorio ucraino si sono registrate forti tensioni, visto che la Russia ha schierato l’esercito al confine minacciando un’invasione. La guerra è uno scenario tuttora molto probabile, motivo per cui gli USA per primi avevano invitato i propri cittadini a lasciare il Paese. La crisi ucraina però tocca anche il mondo del basket: il Prometey, club ucraino che milita in Basketball Champions League, ha deciso di trasferire almeno temporaneamente tutte le proprie squadre in Repubblica Ceca.

La partenza dei giocatori avverrà all’inizio della prossima settimana, dopo la partita di campionato contro i Cherkasy Monkeys di oggi. Nel Prometey giocano anche D’Angelo Harrison, ex stella di Brindisi da noi intervistato il mese scorso, e Miro Bilan, ex centro della Dinamo Sassari.