La partita (vinta) ieri notte contro Oklahoma City è stata la prima vera occasione di sentir parlare i giocatori dei Philadelphia 76ers della partenza di Ben Simmons. Nel corso dei mesi, vari giocatori, in primis Joel Embiid, si erano espressi con parole molto dure sul comportamento del compagno, che non è mai voluto scendere in campo con la squadra in questa stagione. Alla fine l’australiano ha avuto ciò che desiderava: un cambio d’aria, ma anche i Sixers ne sono usciti con un James Harden in più che esordirà settimana prossima.

Embiid come sempre è stato meno diplomatico degli altri. Il centro dei Sixers, appena arrivata la notizia della cessione di Simmons, aveva postato un meme su Twitter: la foto di un individuo molto serio ad un funerale.

Proprio di questa foto è stato chiesto a Embiid, che però non è voluto entrare nei dettagli, pur mantenendo una certa ironia: “Ho pubblicato un tweet random. Ho trovato questa immagine su internet, ho pensato che il tizio fosse vestito bene, aveva un bel completo, stava bene… Ho pensato fosse una bella foto”. Poi è diventato più serio, commentato amaramente il comportamento di Simmons: “Sono deluso che alla fine tutte le vittorie che abbiamo ottenuto siano diventate secondarie. Avere la sua squadra ed esserne la stella sembra sia stato più importante per lui. Ma sono felice di non dover più rispondere a domande su questo argomento, d’ora in poi”.

Parecchio duro è stato anche Danny Green, che come Embiid in passato aveva criticato pubblicamente l’atteggiamento dell’ormai ex compagno. “Daryl Morey sta vincendo. Vedete le situazioni di Kyrie e Ben, giocatori che non scendono in campo, non si vaccinano. Ben ha ottenuto la trade che voleva, ma secondo me ha perso la sua battaglia. Ha perso metà stagione. È finito comunque in una contender, ma Daryl ha ottenuto molto in cambio. E penso non abbia finito qui. Credo che troverà altri pezzi da aggiungere a questo gruppo per renderci una contender per il titolo. Siamo felici di avere finalmente una point guard All Star che vuole giocare“ ha detto Green.