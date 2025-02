CSKA e Zenit pronte a tornare in EuroLega? Qualcosa si muove…

Il ritorno dei club russi in EuroLega nella stagione 2025/26 non è più solo una suggestione, ma un’ipotesi sempre più concreta. Goran Sasic, direttore esecutivo dell’EuroLeague Head Coaches Board, ha espresso il suo punto di vista in un’intervista a Sport-Express, media russo, durante l’All-Star Game della VTB League.

Secondo Sasic, la sospensione internazionale dei club russi durerà tre anni, proprio come avvenuto per la Jugoslavia in passato. Tuttavia, i recenti sviluppi geopolitici, tra cui l’incontro tra le delegazioni russa e statunitense a Riyad, rafforzano la convinzione che le squadre russe torneranno presto a competere in EuroLega.

EuroLega pronta a espandersi: un segnale per i club russi?

Un ulteriore indizio arriva dalle recenti discussioni del consiglio direttivo dell’EuroLega, che sta valutando un’espansione del torneo da 18 a 20 squadre. Per Sasic, la motivazione dietro questa scelta è evidente: creare spazio per 2 club russi.

Ma quali saranno le squadre selezionate? Secondo il dirigente, i due club più accreditati per il ritorno sarebbero CSKA Mosca e Zenit San Pietroburgo. Anche l’UNICS Kazan meriterebbe un posto, ma al momento sembra improbabile che tre squadre russe vengano reintegrate contemporaneamente.

Sasic ha sottolineato come il ritorno delle squadre russe sia necessario per riparare un’ingiustizia storica avvenuta nel 2022, quando i club vennero esclusi a causa delle tensioni internazionali.

L’EuroLega si prepara dunque a una possibile svolta, con il reintegro delle squadre russe che potrebbe cambiare nuovamente gli equilibri del basket europeo. Non resta che attendere le prossime decisioni ufficiali per capire se questa previsione diventerà realtà.

