Da un “azero” all’altro: Zach LeDay lascia il posto a Donta Hall per l’Azerbaijan

Qualche giorno fa Zach LeDay aveva preso il passaporto dell’Azerbaijan, il che gli ha permesso di fare il proprio esordio con la sua nuova Nazionale nelle pre-qualificazioni alla FIBA World Cup 2027, giovedì contro la Svizzera.

Una netta sconfitta per gli azeri, 72-53: LeDay è stato l’unico dei suoi in doppia cifra con 22 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Al termine della gara però il lungo ex Milano è stato autorizzato a lasciare il ritiro della Nazionale. Anche chi lo sostituirà è però americano di nascita ed ha preso il passaporto la scorsa estate: Donta Hall, centro dell’AS Monaco.

A great performance by Zach LeDay! 👑

The Big Man was a force to be reckoned with for Azerbaijan 🇦🇿 in #FIBAWC 2027 European Pre-Qualifiers, racking up 22 Points, 6 Rebounds, 3 Assists, and 22 EFF. 🫣 pic.twitter.com/yHKPEB0IoV

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) February 23, 2024