Dame Sarr ha fatto il proprio esordio stagionale col Barcellona

Da questa stagione Dame Sarr, talento azzurro classe 2006, fa parte della prima squadra del Barcellona dopo un paio di anni nella cantera. Anni in cui comunque il giocatore aveva assaggiato sia la Liga che l’EuroLega, segnando i primi punti nel campionato spagnolo già nel maggio 2023. In questo avvio di stagione Sarr è rimasto ai box per un infortunio muscolare: aveva raggiunto i compagni a Belgrado in settimana per la trasferta contro la Stella Rossa, senza tuttavia scendere in campo.

Oggi Sarr ha fatto il proprio esordio stagionale nel big match di Liga contro il Baskonia, gara che si è tradotta nella prima sconfitta del Barça in campionato, 89-93. L’azzurro è entrato in campo nel finale di primo quarto, giocando poi quasi tutto il secondo periodo. La sua partita è terminata a causa dei falli: 3 commessi nei primi 8′ sul parquet, coach Penarroya lo ha quindi panchinato per tutto il secondo tempo. Il debutto di Sarr da pro si è concluso con 2 punti segnati, su tiri liberi, in 8′ con 0/1 dal campo.