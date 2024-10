VIDEO: Episodio VERGOGNOSO a Livorno, un tifoso tira uno schiaffo a Moraschini

Questa sera Cantù ha espugnato il campo della neopromossa Libertas Livorno tenendo duro tutto il quarto quarto e alla fine col canestro di Possamai per l’80-83 finale. Ciò che sta facendo discutere è un episodio avvenuto nel corso del quarto quarto, ripreso dalle telecamere televisive, che sta circolando sui vari social. Nel video si vede un tifoso livornese, in piedi vicino al campo sulla tribuna “rialzata”, colpire Riccardo Moraschini con uno schiaffo sulla nuca mentre il giocatore di Cantù sta per entrare in campo.

Il tifoso, tra l’altro, fa anche un gesto per discolparsi quando Moraschini si gira per capire cosa sia successo. Ad aggiungere ulteriore amarezza, il fatto che il giocatore sia stato punito con un fallo tecnico per la sua interazione col tifoso. Il libero assegnato a Livorno, segnato, ha portato alla momentanea parità a quota 68 a meno di 7′ dalla fine.

Si attende nelle prossime ore la decisione del Giudice Sportivo sulla sanzione per l’accaduto, episodi del genere non dovrebbero avere spazio nel mondo dello sport.