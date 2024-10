Cantù vince di misura a Livorno, nonostante il ventello di Banks

LIBERTAS LIVORNO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 80 – 83

(24-25, 20-27, 19-11, 17-20)

L’Acqua S.Bernardo Cantù ha portato a casa una vittoria importante in quel di Livorno nonostante l’infortunio di Tyrus McGee a partita in corso e l’assenza di Filippo Baldi Rossi, il proprio capitano. Per Livorno dominante il solito Adrian Banks che ne ha messi 20 a referto.

Il match è stato quasi sempre equilibrato, a parte nel secondo quarto quando Cantù è riuscita scappare ma la fuga in doppia cifra è durata pochissimi i minuti e a metà del terzo periodo l’equilibrio si era già ristabilito. Alla fine la maggiore precisione dei brianzoli ha permesso loro di portare a casa la 5a vittoria stagione in 6 giornate con il risultato finale di 83 a 80.

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 14, Moraschini 11, De Nicolao 13, Piccoli, Beltrami N.E., Basile 12, Burns 11, Riismaa, McGee 11, Possamai 11.

Libertas Livorno: Buca, Banks 20, Bargnesi, Fratto 6, Tozzi, Filloy 6, Allinei 8, Hooker 10, Italiano 18.

QUI le stats complete del match.

