Dame Sarr, il futuro del basket italiano, ha esordito in EuroLega

Ieri sera il Barcelona ha giocato e vinto al Palau Blaugrana un big match con il Panathinaikos dove i protagonisti sono stati i due fratelli spagnoli, Willy e Juancho Hernangomez. Però per l’Italia c’è stato un piccolo grande protagonista: Dame Sarr, che ha fatto il suo esordio in EuroLega con la maglia dei catalani.

✨ Nit de debut a Europa ✨ pic.twitter.com/FmrqcfvxJy — Barça Basket (@FCBbasket) November 3, 2023

L’italiano classe 2006 nativo di Oderzo ed ex Orange1 Bassano è entrato 1 minuto e 22 dal termine e si è anche preso un tiro da due punti, poi sbagliato, a 16 secondi dalla fine. I blaugrana credono particolarmente nel giovane ragazzo italiano di origini senegalesi, che può giocare sia come guardia sia come ala piccola.

Si tratta di un piccolo assaggio della massima competizione continentale per uno che molti considerano da top 10 al Draft NBA 2025. Stiamo a vedere se in questa annata il Barcelona darà spazio a Dame Sarr sia in Liga sia in EuroLega. Nel campionato spagnolo ha giocato 3 gare lo scorso anno con Sarunas Jasikevicius, mentre quest’anno sta ancora aspettando di fare l’esordio con coach Roger Gramau. Sicuramente è curioso notare che il classe 2006 quest’anno abbia messo piede in campo con i grandi prima in EuroLeague che in Liga ACB.

