EA7 Milano, Dell’Orco: “Nuovo play? Sì, ma non a prezzi folli! E su Napier…”

Leo Dell’Orco, Presidente dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, ha rilasciato un’intervista ad Andrea Barocci su La Gazzetta dello Sport che vi riportiamo in parte qui.

NUOVO PLAYMAKER

“Se ci sarà un’occasione, andremo a investire ancora, ma non a prezzi folli. Con il FairPlay finanziario ci sono dei limiti da rispettare per non incorrere in multe pesantissime”.

NON RINNOVO DI NAPIER

“Eravamo pronti a rinnovare con Napier, ma ci ha chiesto un ingaggio più che triplicato, che non potevamo e non volevamo permetterci. Abbiamo già investito molto con Mirotic, nonostante il Barcellona paghi ancora metà dell’ingaggio. Abbiamo preso Maodo Lo, che per ora non ha reso quanto ci aspettavamo”.

Leo Dell’Orco è stato molto chiaro sia sulle mosse passate dell’Olimpia EA7 Milano sia su quelle future delle Scarpette Rosse.

A questo punto non ci resta che attendere eventuali investimenti da parte dei meneghini, che ora più di prima hanno bisogno di una nuova point guard, vista la bocciatura di Kevin Pangos. Che al momento – ufficialmente – non è definitiva. Ma lo potrebbe diventare a brevissimo. Magari già la prossima settimana o comunque prima della sfida con Bologna in EuroLega.

