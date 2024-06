VIDEO: TENSIONI Trapani-Fortitudo Bologna, Antonini a Caja: “So’ abituati a fare come je pare”

La gara di ieri tra Trapani Shark e Fortitudo Bologna è stata di un agonismo incredibilmente e questo non è scesa nemmeno nel dopo partita tra Attilio Caja, coach della Effe e artefice di questo capolavoro bolognese, e Valerio Antonini, Presidente dei siciliani.

Quando il tecnico degli ospiti ha cercato di parlare, spiegando che era in ritardo per colpa degli insulti dei tifosi locali “non credo che sia il massimo venire in sala stampa tra gli insulti dei tifosi”, Antonini gli ha risposto in diretta Facebook “Coach, mi sembra che quando lei è in diretta nessuno si comporta in questo modo. Lei non si dovrebbe permettere di fare così. Perché so’ abituati a fare come je pare, ma purtroppo non funziona così.”

Dopo questo momento di tensione tra Antonini dei Trapani Shark e Attilio Caja della Flat Services Fortitudo Bologna, il Presidente dei granata ha iniziato una conferenza stampa lunghissima. Antonini ha elogiato i suoi, ricordando che manca solo una vittoria per andare in Serie A.

Gara-3 e l’eventuale gara-4 si giocheranno al PalaDozza. Prepariamoci perché la Fossa dei Leoni incendierà l’ambiente perché farà di tutto per aiutare i suoi a vincere entrambe le gare.

