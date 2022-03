Daniel Hackett è l’unico obiettivo della Virtus Bologna, secondo Luca Baraldi

Daniel Hackett e poi mercato chiuso. Questo dovrebbe essere il piano della Virtus Bologna stando alle ultime dichiarazioni di Luca Baraldi alla Gazzetta dello Sport. La guardia azzurra, che è in scadenza in estate col CSKA Mosca e ha lasciato la Russia dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, sarebbe stata offerta alle V Nere dal proprio entourage.

Hackett ci è stato offerto, ma c’è da risolvere la sua posizione col CSKA. Ci interessa da subito oppure anche dall’estate, per la prossima stagione. È un italiano forte e affermato. C’è tempo fino all’8 marzo per inserirlo nella lista di EuroCup. Il tempo stringe, stiamo trattando. Hackett è il nostro unico obiettivo in questa finestra di mercato.

Le parole di Baraldi sembrano insomma escludere qualsiasi altra aggiunte oltre a quella di Hackett, compresa quella di Jordan Mickey, accostato nelle scorse ore ai bianconeri. Secondo Tuttosport, l’offerta per Daniel Hackett sarebbe di un contratto fino al 2023 da 1.5 milioni di euro complessivi. Il giocatore, 34 anni, ha segnato 8.5 punti di media in questa prima parte di stagione in Eurolega.