Danilo Gallinari pensava di rientrare nei piani dei Celtics prima della cessione

I Boston Celtics che si presenteranno ai nastri di partenza della stagione 2023-24 saranno profondamente diversi da quelli che hanno concluso la scorsa annata. Sono infatti partiti giocatori-simbolo come Marcus Smart e Grant Williams, oltre a Robert Williams III e Malcolm Brogdon, finiti a Portland per Holiday, e il nostro Danilo Gallinari. Una rivoluzione inaspettata anche dagli stessi giocatori, come riportato da The Athletic.

Sia il Gallo che Smart infatti si aspettavano una conferma dopo le exit interview al termine della scorsa stagione. Il caso dell’azzurro è molto particolare: arrivato a Boston nell’estate 2022, si era rotto il crociato con la Nazionale saltando tutto il 2022-23. Ora che era pronto a rientrare si è visto ceduto a Washington per Kristaps Porzingis. Gallinari il proprio risentimento non lo ha nemmeno nascosto troppo, qualche settimana fa aveva infatti dichiarato di “non vedere l’ora di affrontare Boston”.