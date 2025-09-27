Danilo Gallinari torna in NBA? Post criptico su Instagram

Danilo Gallinari è lontano dai campi NBA da oltre un anno. Nei mesi scorsi si è trasferito in Porto Rico, dove con i Vaqueros de Bayamon ha vinto il campionato e il premio di MVP delle Finali. Per l’azzurro è stato il primo titolo in carriera, appena prima di unirsi all’Italbasket per un Europeo tutto sommato deludente, sia a livello di squadra che personale. Al termine di EuroBasket poi il Gallo ha dato l’addio alla Nazionale, piano noto già da mesi, ma a 37 anni non è ancora pronto a ritirarsi del tutto.

Poco fa Gallinari ha pubblicato su Instagram un post che sembra manifestare almeno il desiderio di giocare un’altra stagione in NBA. Il giocatore ha infatti condiviso un’immagine, fatta probabilmente con l’AI, sulla quale campeggia il logo della NBA. “Non vedo l’ora della nuova stagione. Amo questo gioco” ha scritto il Gallo, dando il via ai commenti di tanti tifosi che sperano in un suo ritorno in campo in NBA oppure all’Olimpia Milano, eventualità, quest’ultima, già esclusa dal giocatore nei mesi scorsi.

Nella sua lunga carriera oltreoceano, Danilo Gallinari ha indossato le maglie di New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks.