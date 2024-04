Datome parla della possibilità di vedere Gallinari al Pre-Olimpico

Gigi Datome è reduce da una trasferta negli Stati Uniti dove ha incontrato Danilo Gallinari e insieme a lui ha parlato anche della sua possibile presenza con l’Italbasket al Pre-Olimpico di San Juan. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano degli Azzurri a Fabrizio Ponciroli de Il Corriere dello Sport:

“Danilo deve pensare al finale di stagione con i Bucks. Poi ci riaggiorneremo e si capirà cosa fare. Adesso, giustamente, ognuno è concentrato sul proprio club. Ci sarà tempo e modo per pensare alla Nazionale”.

Insomma, non un messaggio di chiusura ma nemmeno di totale apertura. I Milwaukee Bucks di Gallinari non stanno andando benissimo e non è detto che riescano ad arrivare fino in fondo, ma l’augurio di Datome e di tutti noi è che ciò possa accadere perché Danilo si meriterebbe di vincere un titolo.

Queste invece le sue parole sulla possibilità dell’Olimpia di accedere al Play-In di EuroLega, risultato che passa della vittoria di domani contro la Virtus Bologna:

“Bisogna crederci. Anche se c’è l’1% di possibilità e, in questo caso la percentuale è anche maggiore, devi crederci sempre. Non c’è altro modo per approcciare questo tipo di partite. Noi ci crediamo e faremo di tutto per non lasciare nulla di intentato. La squadra ci crede e ci proverà fino alla fine”.

