Malachi Flynn, il suo 50ello è il 2° di questo tipo in tutto il 21° secolo

I Detroit Pistons sono stati sconfitti mercoledì sera dagli Atlanta Hawks per 121-113 nonostante i 50 punti del playmaker di riserva Malachi Flynn.

Flynn, il cui precedente record di carriera era di 27 punti, ha realizzato 18 su 25 dal campo e 9 su 12 al tiro dalla lunga distanza. I 50 punti sono stati il record dei Pistons per una riserva. Inoltre, in 34 minuti di gioco, ha ottenuto un massimo stagionale di 6 rimbalzi, 5 assist e 5 rubate.

L’esplosione di punti di Flynn è entrata nella storia, secondo StatMuse:

“Giocatori usciti dalla panchina con 50 punti nel 21° secolo: Jamal Crawford e ora Malachi Flynn”.

Era a sette punti dal record di franchigia dei Pistons. Gli Hawks hanno fatto 1 su 11 da tre punti all’inizio della partita, ma sono riusciti comunque a costruire un vantaggio di 59-48 all’intervallo. Ogni volta che gli Hawks hanno iniziato ad allontanarsi, Flynn ha aiutato i Pistons a rispondere con canestri da ogni parte del campo.

Il giocatore dei Pistons più vicino ai 50 punti in questa stagione era stato Cade Cunningham con 43. Flynn ha anche superato il suo precedente massimo in carriera di 27 punti.

Malachi Flynn non è il tipo di giocatore che ci si aspetta di vedere segnare 50 punti in una partita. È stato la 29esima scelta assoluta dei Toronto Raptors nel Draft NBA 2020 e non si è mai ritagliato un ruolo costante da titolare. La sua stagione più produttiva è stata quella da rookie, in cui ha registrato una media di 7,5 punti e 19,7 minuti a partita.

