David Moss salta il Media Day per effettuare alcuni accertamenti

Germani Brescia comunica che l’atleta David Moss nella giornata di oggi sarà impegnato in accertamenti clinici già programmati: il capitano della Germani, pertanto, non sarà presente alla seduta pomeridiana di allenamento e non sarà a disposizione della stampa e in occasione del Media Day.

Sarà cura dell’Ufficio Comunicazione di Pallacanestro Brescia organizzare appena possibile una conferenza stampa nella quale sia presente il giocatore.

Ufficio stampa

Germani Basket Brescia