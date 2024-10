Brescia torna a vincere: Burnell e Ndour battono Sassari con brivido finale

Brescia – Sassari 94-87

(17-21, 28-13, 27-16, 22-37)

La Germani Brescia torna al successo dopo il KO di settimana scorsa contro Milano: batte Sassari dominando per larghi tratti della gara, ma rischiando di farsi recuperare nell’ultima frazione. Alla fine termina 94-87: Brescia firma una partenza di campionato molto positiva, 3 vittorie e 1 sconfitta, mentre la Dinamo continua a faticare a trovare una propria identità ed è 1-3.

Ndour è subito protagonista in avvio, sia in attacco che in difesa, Brescia raggiunge il 12-6 prima di subire un parziale di 0-7 che porta la Dinamo avanti 12-13 con una schiacciata di Bendzius in contropiede. Sokolowski e Fobbs, con un gioco da 3 punti, mantengono i sardi avanti tra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo: è ancora Ndour a scuotere i suoi con un canestro più fallo che riporta i padroni di casa avanti 25-24. Le squadre procedono a braccetto e Bendzius da 3 punti riporta la Dinamo a +3, il finale di primo tempo però è tutto bresciano con un parziale di 14-0 che regala alla Germani un comodo vantaggio, 45-34 all’intervallo.

Brescia non si guarda indietro, nel terzo quarto allunga ulteriormente con Della Valle e Bilan, portandosi anche a +22 con un appoggio di Burnell a un minuto e mezzo dal 30′. Il terzo periodo termina con la Germani avanti 72-50. Sassari prova ad accendersi in avvio di quarto quarto, un alley-oop Bibbins-Renfro dà entusiasmo alla squadra di coach Markovic, che trova un paio di triple per riavvicinarsi a -11. Bibbins e i liberi di Fobbs valgono addirittura il -5, un canestro di Bilan dà respiro a Brescia che però nel finale deve sudare per portarla a casa. La tripla si Sokolowski a 1′ dalla fine porta la Dinamo a -4, i liberi di Ivanovic e Della Valle mettono in ghiaccio il match nel finale.

Brescia: Bilan 16, Ferrero NE, Dowe, Della Valle 12, Ndour 18, Burnell 18, Tonelli, Ivanovic 9, Mobio 2, Rivers 8, Cournooh 11, Pollini NE.

Sassari: Cappelletti 10, Bibbins 11, Piredda NE, Trucchetti, Halilovic 10, Fobbs 19, Veronesi, Udom, Bendzius 10, Vicini NE, Sokolowski 19, Renfro 8.

Foto: Pallacanestro Brescia