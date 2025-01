DAZN, arriva un’offerta incredibile che però sta facendo infuriare gli abbonati

Per la seconda parte di stagione DAZN ha deciso di lanciare un’offerta senza eguali tra i servizi di streaming legati allo sport in Italia. Nei prossimi giorni, chi sottoscriverà un abbonamento Standard (quindi con un massimo di 2 dispositivi collegati contemporaneamente alla stessa rete domestica), pagherà 9,99€ al mese per i prossimi 7 mesi. Uno sconto davvero incredibile se si pensa che, a prezzo pieno, l’abbonamento Standard costerebbe 44,99€ al mese. Dopo i 7 mesi, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo di listino: si potrà disdire con 30 giorni di anticipo.

Ovviamente l’offerta comprende, tra le altre cose, anche il basket con partite di LBA, EuroLega ed EuroCup.

Questa riduzione pesantissima ha però fatto infuriare chi era già abbonato, costretto a pagare più del triplo mensilmente rispetto a chi deciderà di abbonarsi tra il 21 e il 26 gennaio 2025, data di termine dell’offerta. DAZN, sicuramente già poco apprezzata per i problemi tecnici avuti negli anni e il costante rincaro degli abbonamenti, ha così dovuto fronteggiare furenti critiche sui social da parte di quegli utenti abbonati ormai da mesi al prezzo intero.