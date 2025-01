Niners Chemnitz, la squadra che ha come mascotte… Karl Marx

I Niners Chemnitz sono una squadra tedesca che da qualche anno si è guadagnata il proprio posto nel basket europeo: nel 2024 il club ha vinto la FIBA Europe Cup e in questa stagione ha disputato la Basketball Champions League (uscendo al Play-in contro Manisa).

Una peculiarità molto interessante dei Niners è la loro mascotte, oggetto anche di un recente post social della FIBA. Il pupazzo che rappresenta il club durante le gare casalinghe è infatti Karli, che si ispira nel nome e nell’aspetto al filosofo tedesco Karl Marx, celebre per aver scritto Il Capitale ed essere uno dei padri del comunismo.

Il legame tra Marx e Chemniz

Karl Marx non ha legami con la città di Chemnitz, almeno non a livello personale. Il filosofo nacque in Germania nel 1818 ma a Treviri, in Renania, molto distante dalla Sassonia, dove invece si trova la casa dei Niners. Il nome di Marx si è legato a Chemniz nel XX secolo, con l’occupazione sovietica della Germania Est. L’URSS, a causa della propria ideologia comunista, nel 1952 rinominò Chemnitz in Karl-Marx-Stadt. La nuova Karl-Marx-Stadt doveva essere il simbolo del socialismo nella Germania Est: mantenne quel nome fino alla caduta del Muro di Berlino nel 1990, quando riprese l’originale nome di Chemnitz.

Tuttavia il legame tra la figura di Marx e Chemnitz rimane forte: il monumento più famoso della città è infatti una gigantesca testa del filosofo, davanti alla Brückenstraße, dove ai tempi dei sovietici vi era la sede del governo regionale.

La nascita di Karli

I Niners Chemniz hanno adottato Karli come propria mascotte nel 2016, quando il club ancora si chiamava Basketballvereinigung Chemnitz 99 e militava in ProA, il campionato cadetto tedesco. L’anno dopo venne adottato il nome attuale, ma solo nel 2020 i Niners hanno poi conquistato la promozione nella massima serie.

Negli anni Karli ha sempre accompagnato i Niners e su internet si può addirittura trovare una sua foto insieme ad Angela Merkel, venuta ad assistere ad una partita casalinga del club di Chemnitz nel 2019.