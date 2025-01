Virtus Bologna-Devonte’ Graham: la decisione del giocatore

La Virtus Bologna nei giorni scorsi era stata accostata a Devonte’ Graham, possibile rinforzo per un roster orfano di Will Clyburn e con un Rayjon Tucker che ha deluso le aspettative. L’americano, tanti anni di NBA alle spalle e ora ai South Bay Lakers in G League, avrebbe potuto rappresentare un innesto importante e nelle scorse settimane era stato accostato anche al Real Madrid, prima che i Blancos prendessero Dennis Smith Jr.

Come riportato dalla televisione locale bolognese TRC, Graham avrebbe però rifiutato l’offerta della Virtus, desideroso di rimanere negli USA per tentare di tornare in NBA. Certamente il giocatore avrebbe tutte le carte in regola per trovare posto in uno dei roster: nella stagione 2018-19, con gli Charlotte Hornets aveva addirittura segnato 18.2 punti di media in 63 partite. In generale Devonte’ Graham, che in NBA ha indossato le maglie di Charlotte, New Orleans e San Antonio, vanta una media di 11.1 punti in 336 partite in carriera.

Sfuma quindi anche l’arrivo di Graham in bianconero dopo quello di James Nunnally, anche lui accostato a Bologna e poi finito in Cina.