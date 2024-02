I fan NBA DISPREZZANO questo “TERRIBILE” All-Star Game per la mancanza di competitività

Quando si tratta dell’NBA All-Star Game, la difesa viene spesso considerata un mero optional per i giocatori. È stato così anche domenica sera all’NBA All-Star Game 2024 nell’Indiana. Non c’è stato nemmeno bisogno di guardare la partita per trarre la conclusione che il concetto di difesa ha subito ancora una volta la sua morte nell’evento annuale. Lo si legge nel punteggio, visto che l’Est ha sconfitto l’Ovest con un punteggio di 211-186 (non è un errore di battitura).

E ancora una volta, fan e osservatori si sono riuniti sui social media per criticare la competizione domenicale dell’All-Star Weekend.

“Il più grande nemico degli All-Star Game è semplicemente il denaro che i giocatori guadagnano. Non vogliono farsi male. Quindi non si danno da fare. Il risultato è un prodotto terribile”, ha dichiarato Darren Rovell.

reminder that the last good NBA All-Star Game took place in Cleveland, Ohio. pic.twitter.com/ScLltrKnRj

we’re never seeing anything like this again. pic.twitter.com/VUbkzdnJuB

2020 All-Star game was really a once in a lifetime experience.

“Penso di essere ufficialmente un vecchio. L’All-Star Game è una schifezza assoluta”, ha condiviso @bjvanbeek.

Almeno un tifoso ha persino citato una classica frase della leggenda dei Los Angeles Lakers e Hall of Famer del basket, Kobe Bryant, sull’NBA All-Star Game.

“L’All-Star Gameha bisogno di un piccolo rinnovamento. Una volta era competitivo. La gente vuole vedere i migliori giocatori del mondo scontrarsi davvero l’uno contro l’altro… non correre su e giù schiacciando senza difesa”.

Kobe Bryant:

“All-Star game needs a little revamping. It used to be competitive. People wanna see the best players in the world actually go up against each other… not running up and down dunking without defense”

He was right #NBAAllStar2024 pic.twitter.com/ZVJAgiIqIm

— Beastbrook (@Beastbr00k0) February 19, 2024