Dennis Schroder cambia maglia: scambio tra Toronto e Brooklyn

Dennis Schroder è rimasto in Canada pochi mesi, da nome caldo di questo ultimo giorno di mercato è stato incluso in una trade tra Toronto Raptors e Brooklyn Nets. Lo scambio è piuttosto semplice: il tedesco e Thaddeus Young a Brooklyn, mentre Toronto riceve Spencer Dinwiddie e Dennis Smith Jr.

La stagione di Schroder, campione del mondo con la Germania a settembre, è finora stata positiva con 13.7 punti e 6.1 assist di media. Lo stesso non si può dire di quella di Dinwiddie, 12.6 punti di media ma appena il 39% dal campo, tra le peggiori percentuali in NBA.

Si tratta della seconda trade della giornata per i Raptors, che qualche ora fa avevano fatto alzare qualche sopracciglio acquisendo Kelly Olynyk e Ochai Agbaji in cambio di Kira Lewis, Otto Porter Jr e una scelta del primo turno 2024. Il fatto che una franchigia che probabilmente non farà la post-season abbia ceduto una scelta per Olynyk, tra l’altro free agent in estate, non ha convinto.