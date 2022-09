Dennis Schroder ha spiegato il suo comportamento nel finale contro la Grecia

Ieri, dopo una grande prestazione da 26 punti, Dennis Schroder non è stato dei più sportivi, esultando in maniera scomposta nei riguardi di coach Itoudis e della panchina della Grecia fino ad essere espulso a risultato acquisito. Il tedesco è stato molto criticato per il suo atteggiamento arrogante, ma su Instagram ha cercato di spiegarne il motivo. Secondo il playmaker, sarebbe stata una risposta ai ripetuti insulti ricevuti da lui e dalla sua famiglia durante tutta la gara con la Grecia.

A quel punto, capito che avrebbe vinto, Schroder si è scatenato rispedendo al mittente ogni insulto, con gli interessi.

Tifosi greci! Atmosfera pazzesca questa sera, posso tollerare molte cose da parte dei giocatori, ma insultare la mia famiglia va oltre il limite! E non è giusto,, quindi non ditemi come dovrei reagire!