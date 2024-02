Detroit INDIGNATA per il decisivo NON fischio nel finale contro i Knicks: gli arbitri ammettono l’ERRORE

Il finale della sfida di questa notte tra i Detroit Pistons e i New York Knicks al Madison Square Garden ha creato non poche polemiche. Verso la fine, sembrava che i Pistons stessero per vincere dopo aver messo in piedi una difesa risoluta, costringendo Jalen Brunson a sbagliare un tiro da tre. Ausar Thompson pareva avere la rubata decisiva, ma Donte DiVincenzo lo ha urtato senza che gli fischiassero un fallo.

La rubata di DiVincenzo ha portato al layup dell’and-one di Josh Hart, regalando la vittoria ai Knicks e strappandola agli avversari. Tuttavia, è sembrato che DiVincenzo si sia accanito sul rookie dei Pistons, facendolo cadere e facendogli perdere la palla. In realtà, gli arbitri, che non hanno visto la chiamata in tempo reale, hanno ammesso che avrebbero dovuto fischiare un fallo su una palla vagante per la guardia dei Knicks, che avrebbe potuto mettere la partita nelle mani sicure dei Detroit Pistons.

“Dopo aver rivisto la partita, abbiamo stabilito che Thompson è arrivato per primo alla palla e poi è stato privato dell’opportunità di entrare in possesso della stessa. Pertanto, avrebbe dovuto essere fischiato un fallo su Donte DiVincenzo di New York”, ha dichiarato il capo squadra James Williams nel suo rapporto sulla partita, come riporta Ian Begley di SNY.

Crew Chief James Williams says in pool interview with AP’s @briancmahoney that Donte DiVincenzo should have been called for a foul on Ausar Thompson collision late in NYK’s win over DET: pic.twitter.com/XfrIrWMP3g — Ian Begley (@IanBegley) February 27, 2024

