Discovery+ Supercoppa: buona la prima per la Trieste di coach Ciani, superata Trento alla BLM Group Arena

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 83 – 94

(15-23, 25-26, 24-24, 19-21)

Prima stagionale per l‘Aquila Basket Trento e la Pallacanestro Trieste 2004, che facevano il loro esordio in Supercoppa LBA in uno dei derby del Triveneto alla BLM Group Arena del capoluogo trentino. Debutto anche per Silvia Marziali, secondo arbitro donna in una gara della massima competizione italiana di pallacanestro dopo 32 anni, come terzo fischietto in questo match. Alla fine a spuntarla sono gli ospiti, che tengono in mano il canovaccio della partita per la maggior parte del match, resistendo ai tentativi di rimonta dei padroni di casa, in un match comunque ben giocato e ricco di giocate interessanti. Per Trieste spiccano nel tabellino finale i due nuovi lunghi, Konate e Lever, rispettivamente con 20 e 17 punti, mentre a Trrento non bastano i 23 punti di un ottimo Reynolds. Di seguito il resoconto completo della gara.

Williams sblocca subito la partita per Trento, ma è Trieste che prende poi il largo, grazie soprattutto a Konate e Banks, portandosi a +5. Flaccadori e Saunders provano a far rientrare i bianconeri, ma gli ospiti restano avanti (8-11) con Grazulis e Konate sugli scudi. Il cronometro scorre, così, con i giuliani sempre in vantaggio: Caroline prova ancora a riavvicinare i suoi, ma Konate, Grazulis e Banks fanno il vuoto e Trieste si porta anche sul 23-10. Solo nel finale Bradford e Mezzanotte segna cinque punti in fila, arrivando a – 8. Nel secondo periodo Delia e capitan Cavaliero rimettono subito l’Allianz a +13. Forray e Mezzanotte sono i più attivi per l’Aquila, ma Fernandez tiene a debita distanza i suoi (+15). Bradford e Caroline pero non ci stanno e con un parziale di 7-0 dimezzano lo svantaggio. Banks non basta e la Dolomiti Energia recupera ancora fino al – 4, soprattutto grazie al solito Caroline. Sanders, pero, non ci sta e con quattro punti in fila rimette gli ospiti sopra in doppia cifra. Nel finale del primo tempo Trento rosicchia un punticino e all’intervallo il punteggio è di 40-49.

Al rientro in campo Flaccadori e compagni riducono subito lo svantaggio a soli quattro punti, ma Lever con la tripla ferma l’emorragia giuliana. Reynolds e Flaccadori provano ancora a riavvicinare la Dolomiti Energia, però l’Allianz tiene botta con Sanders e Mian, restando sul 57-60. Trento trova anche il – 1 ancora con Reynolds, non riuscendo pero a concludere la rimonta. Fernandez e i suoi, infatti, resistono e tornano nel finale a +9, anche grazie a Delia e capitan Cavaliero. Nell’ultimo quarto De Angeli e Lever allungano subito le distanze per gli ospiti, che allungano anche a +18, mentre il solito Reynolds ci prova sempre per Trento. I padroni di casa ora faticano e il parziale giuliano di 11-0 spacca definitivamente il match e porta il punteggio sul 66-86. I padroni di casa rispondono con rabbia, grazie ad un ottimo Saunders, per il meno quattordici, ma ormai è tardi. Trieste, infatti, controlla, senza patemi d’animo, nei minuti finali e porta così a casa la prima vittoria stagionale. Il punteggio finale è di 83-94.

TABELLINI

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Mezzanotte 11, Bradford 5, Conti 0, Saunders 13, Reynolds 23, Forray 5, Morina N.E. , Williams 10, Caroline 8, Dell’anna N.E. , Flaccadori 6, Ladurner 2;

Coach: Gabriele Molin

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Fantoma 0, Grazulis 5, Konate 20, Cavaliero 5, Sanders 11, Delia 7, Fernandez 11, Banks 11, Mian 5, Deangeli 2, Lever 17;

Coach: Franco Ciani