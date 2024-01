La Virtus Bologna dura solo un tempo a Istanbul! Vittoria agevole del Fenerbahce

Fenerbahce Beko Istanbul – Virtus Segafredo Bologna 88-75

(21-25; 31-22; 19-9; 17-19)

La Virtus Bologna ha tenuto solo un tempo a Istanbul in casa del Fenerbahce, con un terzo periodo davvero scadente che ha poi condizionato il risultato finale del match. Decisivo Johnathan Motley con una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi, il quale ha sapientemente sfruttato l’assenza di Tornik’e Shengelia e Marco Belinelli per gli italiani.

1° tempo

L’inizio di gara sembra promettente per la Virtus che si trova sopra 15 a 11 dopo 6 minuti e mezzo di gioco grazie al canestro di Bryant Dunston. I turchi tornano subito a contatto con l’ispiratissimo Motley ma un canestro più fallo di Iffe Lundberg fissa il punteggio sul 25 a 21 VuNere alla prima pausa obbligatoria.

Nel secondo periodo si spegne un po’ l’impeto iniziale degli ospiti e invece salve la voglia di vincere dei ragazzi allenati da qualche settimana da coach Sarunas Jasikevicius: prima mettono la freccia e poi provano ad allungare. In qualche modo gli uomini di Luca Banchi riescono a rimere aggrapati alla gara, nonostante i 52 punti subiti in un tempo, e chiudono sotto solo di 5, anche per colpa di una tripla quasi sulla sirena di Scottie Wilbekin.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi il Fener piazza il parziale decisivo perché si porta sul +15 in un amen: 12 a 2 e 64 a 49. Da sottolineare la prova dell’ex Tortona Amine Noua, che ne ha messi 9 a fine gara e che ha subito dimostrato di poterci stare a questo livello, dopo un’esperienza non proprio bellissima in Italia. All’ultimo intervallo obbligatorio della contesa siamo sul 71 a 56 per i padroni di casa.

Gli ultimi 10 minuti hanno veramente poco da raccontare ai fini del match. I tentativi degli italiani di riaprire la partita sono vani e alla fine il Fenerbahce porta a casa il bottino pieno con il risultato finale di 88 a 75. Ora i bianconeri possono essere agganciati dal Panathinaikos in caso di vittoria dei greci contro il Maccabi Tel-Aviv.

Fenerbahce: Motley 23+11R, Hazer NE, Wilbekin 15, Sanli 8, Papagiannis 7, Mahmutoglu 0, Noua 9, Guduric 10, Dorsey 4, Calathes 5, Madar 7. All. Sarunas Jasikevicius.

Virtus: Cordinier 11, Lundberg 17, Pajola 7, Mascola NE, Lomazs 1, Hackett 11, Menalo NE, Mickey 7, Polonara 0, Zizic 5, Dunston 4, Abass 12. All. Luca Banchi.

QUI trovi le statistiche complete del match.

