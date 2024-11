Donald Trump e la frase IMBARAZZANTE su Giannis: “Io e lui siamo greci allo stesso modo”

Nelle scorse ore a Milwaukee si è tenuto un comizio di Donald Trump, una delle ultime tappe prima dell’Election Day di martedì 4 novembre che consegnerà alla storia il prossimo presidente degli Stati Uniti. Il Wisconsin è uno degli Stati in bilico: nel 2016 avevano vinto i Repubblicani proprio con Trump, mentre nel 2020 aveva vinto il Partito Democratico con Joe Biden, entrambe le volte però di un margine risicatissimo.

E così, per fare breccia nel cuore dei presenti, Trump ieri notte si è buttato sullo sport e in particolare sulla NBA. “So che la vostra squadra è molto forte. Direi che il greco è seriamente un ottimo giocatore, non siete d’accordo? E ditemi: chi è più greco tra il greco e me? Penso che siamo più o meno pari, giusto?” ha detto Trump su Giannis Antetokounmpo.

Trump: Your team is very good. I would say the Greek is a seriously good player, do you agree? And tell me, who has more Greek in him? The Greek or me? I think we have about the same right? pic.twitter.com/axhaziqNta

— Acyn (@Acyn) November 2, 2024