Scafati tenta il gran colpo: contatti con Ethan Happ!

Scafati vuole alzare notevolmente il livello del roster dopo la partenza negativa in campionato (1 vittoria in 5 giornate).

Dopo l’ingaggio dell’esperto americano ex NBA McRae (già pronto a scendere in campo contro Cremona), sembra concreta la pista che porta a Ethan Happ, centro moderno in forza attualmente a Valencia.

La notizia è riportata da Quinto_quarto_gialloblu, pagina instagram vicina all’ambiente scafatese.

Happ è un giocatore già visto e apprezzato in LBA con le canotte di Cremona, Fortitudo Bologna e Sassari. Negli ultimi due anni ha giocato in Spagna (Breogan e Gran Canaria) a 13 punti e 5 rimbalzi di media a partita, collezionando diverse presenze in Eurocup.

La stagione con Valencia non è partita nel migliore dei modi: poco impiego e scarsi numeri finora registrati.

Scafati taglierà Daniel Akin, su cui ci sono alcuni club di A2.

