Donovan Clingan, tutti vogliono “l’italiano” al Draft: sarà 1a scelta?

Donovan Clingan, stella di Connecticut, è stato accostato a diverse squadre in vista del draft 2024. Secondo Jonathan Givony di ESPN, gli Chicago Bulls, gli Oklahoma City Thunder, i Memphis Grizzlies e gli Utah Jazz sono tutte squadre che hanno discusso di Clingan e potrebbero esplorare opzioni di scambio al primo giro per selezionarlo.

Jonathan Wasserman di B/R ha previsto che Clingan vada alla sesta scelta assoluta degli Charlotte Hornets nel suo ultimo mock, ma l’ha visto arrivare fino alla terza.

Si è diffusa la voce che Clingan sia in lizza per gli Atlanta Hawks con la prima scelta assoluta. Sam Vecenie di The Athletic ha osservato nel suo mock draft pubblicato mercoledì che Atlanta sta facendo una “due diligence” sul big man degli Huskies.

Vecenie ha anche scritto che l’attuale ordine del draft significa che Clingan è un’opzione per i primi tre posti prima che il suo “raggio d’azione si oscuri” per le squadre che scelgono dalla quarta alla sesta posizione perché hanno già giovani big promettenti.

Questo gruppo comprende i San Antonio Spurs (n. 4), i Detroit Pistons (n. 5) e gli Charlotte Hornets (n. 6). I Blazers sembrerebbero essere nella posizione migliore per effettuare una trade up perché possiedono due delle prime 14 scelte, tra cui la n. 7 assoluta.

Stiamo a vedere chi alla fine lo selezionerà ma dobbiamo fare di tutto per naturalizzare – anche se sarà difficilissimo – Donovan Clingan e fargli giocare una gara ufficiale con l’Italbasket per evitare un “Banchero-bis”.

