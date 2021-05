Dopo Treviso-Virtus Bologna: le parole di Menetti e Djordjevic

La Virtus Bologna ha vinto gara-3 della serie di quarti di finale contro Treviso, al termine di una partita vissuta al cardiopalma e conclusasi solo dopo un supplementare. La Segafredo si è così guadagnata il passaggio del turno, mentre la De’ Longhi ha chiuso qui la sua stagione. Ecco le parole dei due coach al termine del match.

Oggi finisce il nostro campionato e c’è da parlare di una partita e di una serie prima di tutto, poi avrò il tempo pure per parlare di questi ragazzi.

Anche se avessimo vinto sarei stato arrabbiato perché sono convinto che, per come è andata gara 2, se fossimo stati in vantaggio 2-1 non avremmo rubato assolutamente niente a nessuno.

Bisogna fare i complimenti a chi ha vinto, soprattutto a Sasha Djordjevic, perché ci sono riusciti sì grazie ai loro campioni, ma anche per merito di un ragazzo come Pajola, stasera autore di una partita straordinaria. Questa squadra oggi ha dimostrato tutto sia dal punto di vista tecnico che della personalità, oltre che i grandi miglioramenti compiuti rispetto a gara 1. Fra qualche giorno a bocce ferme avrò l’occasione di parlare non tanto dell’andamento della stagione, che possono farlo tutti, ma di questa squadra veramente speciale. Credo che tutti dovrebbero sapere cosa è significato allenare questo gruppo.

Oggi lo spettacolo dei tifosi biancoblù sarebbe stato fantastico e – senza voler offendere nessuno – non credo ci sarebbe stata un’altra squadra né in Italia né in Eurolega che avrebbe potuto offrirne uno migliore. Con questo non voglio dire che con i tifosi avremmo vinto, ma soltanto che ci sarebbe stata un’atmosfera incredibile. Se ci fosse una cosa che potessi cambiare di questa stagione sarebbe proprio l’assenza del pubblico.

L’inchino dei giocatori a fine partita? Penso che i ragazzi si meritassero un tributo e un saluto da parte dei presenti, dopo una stagione in cui non si sono fermati mai e sono andati avanti sempre e comunque. Ad ogni modo, come ho già detto prima, nei prossimi giorni racconterò tutto. Dopodiché ci riposeremo per almeno quindici giorni, prima di iniziare a pensare al futuro.

Infine, come segno di rispetto mi piacerebbe ricordare Ercole Spallanzani, grande giornalista reggiano che oggi purtroppo è venuto a mancare.