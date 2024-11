FantaLba – 9a Giornata: analisi dei match e quintetto ideale!

La sosta nazionali è terminata e le sedici franchigie di LBA sono pronte a tornare sui parquet.

Ci eravamo lasciati con Trento sempre più prima a quota 8 vittorie e 0 sconfitte; vedremo se riuscirà a prolungare il trend in casa per il testa-coda contro Napoli, ultima a 0 vittorie e 8 sconfitte. Il pronostico è nettamente in favore del team di Galbiati: ancora assente Green tra i partenopei (torna forse alla prossima), mentre la Dolomiti sconterà le assenze di Mawugbe e forse di Niang.

Treviso è reduce da due successi consecutivi contro Scafati e Napoli, scontri salvezza preziosissimi che regalano quota 6 ai veneti, pronti a continuare la scia di vittorie in casa contro Pistoia, tra le meno in forma del campionato. Vitucci e co. puntano a una vittoria larga e convincente.

Varese porta in convocazione i due nuovi volti Alex Tyus e Keifer Sykes, pronti a far dimenticare l’addio di Nico Mannion. A Masnago arriva l’incerottata Reyer Venezia, uscita vincitrice post overtime dalla sfida europea contro il Liektabellis, ma ancora orfana di Lobito Fernandez e McGruder, con Casarin e Lever a mezzo servizio e Tyler Ennis in ritardo di condizione. Varese è favorita, farà una partita ad alto ritmo e intensità puntando sulla stanchezza di Venezia.

Fiuto per il colpo interno – possibile – di Brescia contro la Virtus Bologna: i blu capitanati da Della Valle stanno convincendo moltissimo in questo inizio di stagione; la Virtus, come la Reyer, potrà soffrire le fatiche infrasettimanali di Eurolega.

Milano-Tortona e Trapani-Cremona indirizzate verso la squadra di casa: per la prima può venir fuori un match equilibrato con possibili sorprese; la seconda appare, stando ai pronostici, una gara con poca storia.

Reggiana ha messo a segno il super-colpo Faried che però, probabilmente, esordirà tra una settimana a Napoli. Intanto l’ambiente si è ulteriormente caricato di entusiasmo e per Scafati sarà durissima. Sassari in enorme difficoltà finora, ha la chance per sbloccarsi in casa contro la rivelazione della stagione Trieste. Quest’ultima è favorita, ma suderà sette camicie per portarla a casa.

MODULO 2 – 2 – 1

Play/Guardia 1: MARKEL BROWN

Play/Guardia 2: JAYLEN HANDS (cap.)

Ala 1: ANTHONY LAMB

Ala 2: OSVALDAS OLISEVICIUS

Centro: MFIONDU KABENGELE

Panchina: Librizzi (6o uomo); De Nicolao; Veronesi; Mollura; Pullazi.

Coach: HERMAN MANDOLE

Buon weekend di LBA!

