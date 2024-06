Olimpia Milano, Messina: “Il talento c’è sempre stato, nei playoff anche la coesione”

Ettore Messina commenta la vittoria dello Scudetto da parte dell’Olimpia Milano ai microfoni di DAZN.

Alla fine di gara 4 il coach dei biancorossi ha spiegato come la sua squadra sia riuscita a fare uno step in più nei playoff. L’EA7 ha finalmente trovato coesione e voglia di soffrire, fattori che secondo Messina sono stati decisivi per la vittoria del terzo tricolore di fila ai danni della Virtus Bologna.

Stagione difficile perché non abbiamo mai trovato continuità per diversi motivi. In EuroLega abbiamo vinto grandi partite e perso gare che non avremmo dovuto sbagliare e che ci sono costate i playin o playoff. Complimenti ai ragazzi per aver fatto un mese e mezzo di grande solidità e continuità con la voglia di soffrire tutti insieme. Questo ha consentito a turno di fare grandi partite a livello offensivo. Il talento lo abbiamo sempre avuto, nei playoff abbiamo finalmente trovato anche la coesione. Oggi un po’ di paura nel finale? Ci può stare. Vedevamo il traguardo e non volevamo andare a gara 5 in casa di una squadra forte come la Virtus. Siamo stati avanti per tutto il match, poi si è fatto male Napier e si è vista un po’ di paura ma siamo rimasti solidi e abbiamo chiuso molto bene.