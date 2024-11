Draymond Green si unisce a LeBron e Jokic in un podio storico dell’NBA

Con gli 11 assist di Draymond Green durante la vittoria dei Golden State Warriors per 127-116 sugli Oklahoma City Thunder, è entrato a far parte di un’élite statistica. No, non ha nulla a che fare con i falli tecnici, anche se è salito a due in stagione. Green si è piazzato al terzo posto nella storia dell’NBA per quanto riguarda le partite con più di 10 assist come non-guardia, dopo le leggende LeBron James e Nikola Jokic, secondo StatMamba.

Draymond Green has the 3rd most games with 10+ AST by a non-guard in NBA history. Only trailing LeBron & Jokic. pic.twitter.com/0yHERr2VEH — StatMamba (@StatMamba) November 11, 2024

Il giocatore difensivo dell’anno 2016-17 è 87° di tutti i tempi con 4.616 assist e una media di 5,6 a partita in carriera. Green è alla sua 13esima stagione, tutte con gli Warriors.

Dopo la vittoria dei Warriors sui Thunder, Green ha sottolineato la più grande differenza tra questa e la scorsa stagione.

I Golden State Warriors, 8-2, sono reduci da una trasferta di cinque partite. Hanno porto a casa quattro di queste gare, tra cui le vittorie contro Thunder, Boston Celtics, Washington Wizards e Houston Rockets. L’unica sconfitta è arrivata contro gli imbattuti Cleveland Cavaliers, che al momento sono 10 a 0 in NBA.

Leggi anche: Il giudizio onestissimo di Klay Thompson sull’amicizia con Steph Curry e Draymond Green

Virtus Bologna, Baraldi spegne i rumors: “Isaia Cordinier resta con noi fino a fine stagione”