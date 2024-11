Il giudizio onestissimo di Klay Thompson sull’amicizia con Curry e Draymond Green

Questa settimana Klay Thompson tornerà a giocare contro la sua ex squadra e vedrà di fronte a sé alcuni volti noti. Steph Curry, Draymond Green e Thompson sono stati compagni di squadra negli Warriors e hanno vinto quattro campionati insieme. Insieme hanno ottenuto 98 vittorie nei playoff e sono al terzo posto nella storia dell’NBA tra i gruppi di tre giocatori, secondo le ricerche di ESPN Stats & Information.

Prima della partita, Marc Spears di Andscape ha chiesto a Thompson se avesse parlato con Curry e Green.

“Sono concentrato. Li vedrò quando li vedrò. Tutto qui”.

È normale che i giocatori non parlino con gli avversari prima del loro incontro, ma non c’è dubbio che parleranno dopo la partita.

A Thompson è stato chiesto anche come si sentisse a giocare contro gli Warriors e lui ha fatto finta di niente, con l’intenzione che si tratti solo di un’altra partita.

“Sarà bello vedere le persone con cui hai lavorato, ovviamente, ma per me è solo un’altra partita di regular season a novembre. Ovviamente ci sono implicazioni più grandi con la NBA Cup, quindi la mia mente è quella di vincerla perché non ne ho ancora fatto parte. So che è giovane, ma sarebbe divertente giocare per quel titolo”, ha detto Thompson su Draymond Green e Curry.

