Virtus Bologna, Baraldi spegne i rumors: “Isaia Cordinier resta con noi fino a fine stagione”

Nei giorni scorsi la Virtus Bologna ha “subito” l’assalto del Real Madrid per Isaia Cordinier. I Blancos, reduci da un inizio di stagione con sole 3 vittorie su 8 in EuroLega, stanno sondando infatti il mercato per possibili rinforzi da regalare a coach Chus Mateo. Si è parlato di un’offerta di 500.000€ per il buyout di Cordinier, più il possibile inserimento del giovane Hugo Gonzalez nella trattativa. Dalle pagine de Il Resto del Carlino però l’Amministratore Delegato della Virtus, Luca Baraldi, ha smentito la possibile partenza del francese.

“Cordinier rimarrà con noi fino alla fine della stagione, non è solo il mio pensiero ma è anche quello dei membri del Consigli di Amministrazione. Il giocatore è al centro del nostro progetto e siccome siamo persone serie e abbiamo fatto delle promesse a coloro che credono in noi, mi riferisco in particolare agli abbonati e agli sponsor, non è nostra intenzione cambiare le carte in corsa perdendo la faccia di fronte a loro” ha detto Baraldi dopo la sconfitta di ieri sera contro Varese, la prima in LBA per Bologna.

Il contratto di Isaia Cordinier scadrà proprio la prossima estate, ma fino ad allora il francese non dovrebbe muoversi. Finora il giocatore ha mantenuto 13.8 punti di media in EuroLega, arrivato alla sua terza stagione in maglia bianconera.

Cordinier, 28 anni tra poche settimane, è arrivato alla Virtus nel 2021 e a Bologna ha vinto finora una EuroCup e due Supercoppe Italiane.