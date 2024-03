Gianmarco Pozzecco: “Oggi tanti mi imitano, ho cambiato il modo di approcciarsi con i giocatori”

Gianmarco Pozzecco, coach dell’Italbasket, sta vivendo un momento professionale a due facce: se dal lato club non è riuscito a dare continuità agli splendidi risultati ottenuti con Sassari nelle stagioni 2019-2021, venendo prima scelto e poi esonerato dall’ASVEL in meno di 3 mesi, con la Nazionale è invece riuscito a creare un gruppo che indubbiamente funziona, soprattutto dal lato umano, e in campo si vede.

Nella giornata di ieri, Gianmarco Pozzecco è intervenuto ai microfoni di DAZN nella puntata di DAZN Got Game, programma dell’emittente satellitare condotto da Matteo Gandini, ed ha parlato del particolare modo di affrontare il suo ruolo di allenatore, come riportato da Sportando: “Ho scelto come comportarmi in campo tanti anni fa e per questo mio modo di essere vengo criticato spesso, purtroppo però chi lo fa è molto superficiale. Molti pensano che io prenda tanti tecnici per dare una scossa alla squadra o per far cambiare atteggiamento agli arbitri, ma non è così.

Succede perché ho un modo diverso di pormi nei confronti dei giocatori: io sono lì per proteggerli, non posso prescindere dal far credere questo ai miei giocatori.

Non penso assolutamente di aver cambiato il modo di allenare perché sarebbe esagerato, ma oggi vedo tantissimi allenatori che abbracciano i giocatori e altrettanti che dicono che amano i loro giocatori. Io ho avuto allenatori stratosferici, ma non mi sono mai sentito amato da loro.

Tutto quello che rappresento come allenatore ha dietro una motivazione datata dal percorso che ho fatto: tutto è iniziato con Basile e Soragna a Capo d’Orlando, io amo i miei giocatori perché ho avuto la fortuna di allenare all’inizio Gianluca e Matteo che sono due uomini eccezionali”.

Leggi anche:

Miroslav Raduljica: espulsione DOLCISSIMA nel campionato greco

Coach Franco giustifica Xavier Munford: “Non è l’unico che fuma, cos’altro puoi fare qui?”