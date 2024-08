Drazen Legacy, tutti i dettagli sulla gara per commemorare Petrovic

Bojan Bogdanovic, Dario Saric e Ivica Zubac sono tra i giocatori in viaggio per la partita Drazen Legacy, secondo Johnny Askounis di Eurohoops. Lo scorso gennaio, Aco Petrovic ha rivelato i piani per una partita di esibizione in memoria di suo fratello Drazen Petrovic il 5 settembre a Zagabria. In anteprima, ha parlato di giocatori croati che affronteranno giocatori del resto d’Europa, con Zeljko Obradovic come capo allenatore dei visitatori.

Oltre ai giocatori NBA in attività Bogdanovic, Saric e Zubac, anche i giocatori in pensione con esperienza NBA Damjan Rudez e Gordan Giricek dovrebbero partecipare alla partita della Drazen Legacy.

Per Bogdanovic, la partita segna il ritorno dopo l’intervento chirurgico al piede sinistro e al polso sinistro dello scorso aprile. In seguito agli infortuni che gli hanno causato la fine della stagione, a luglio è stato ceduto dai New York Knicks ai Brooklyn Nets. Salvo contrattempi, il fatto di giocare a Zagabria il 5 settembre conferma le previsioni iniziali di un’autorizzazione per la Preseason NBA 2024.

Saric dei Denver Nuggets e Zubac dei Los Angeles Clippers hanno partecipato al torneo di qualificazione olimpica della FIBA al Pireo. I loro sforzi non hanno permesso di ottenere un posto ai Giochi Olimpici.

Grande stella del basket croato ed europeo, Drazen Petrovic è morto in un incidente stradale il 7 giugno 1993. Dopo un brillante inizio di carriera in Europa, con due campionati di EuroLeague con il Cibona nel 1985 e nel 1986, Petrovic era reduce da quattro stagioni in NBA tra i New Jersey Nets e i Portland Trail Blazers prima di morire.