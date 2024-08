Patrick Beverley vuole vincere l’EuroLega con l’Hapoel Tel-Aviv

Con l’obiettivo di raggiungere la Turkish Airlines EuroLeague e di essere incoronato campione nella principale competizione continentale per club, Patrick Beverley non si è tirato indietro quando ha parlato delle sue ambizioni come giocatore dell’Hapoel Shlomo Tel Aviv.

Tuttavia, il club israeliano è destinato a partecipare all’edizione 2024-25 della BKT EuroCup, il secondo livello dell’Eurolega di basket.

“Voglio un dominio totale”, ha dichiarato l’esperta guardia in un vlog condiviso sul suo account personale X, “Voglio il titolo di EuroLega. Per ottenere il trofeo dell’EuroLeague, devi ottenere quello di EuroCup”.

Il vincitore dell’EuroCup si guadagna infatti un posto nella prossima edizione dell’EuroLeague. Patrick Beverley, insieme a Ben Bentil, Marcus Foster, Johnathan Motley e Joe Ragland, colloca con sicurezza l’Hapoel Tel Aviv tra i contendenti di questa stagione. Braian Angola, Oz Blayzer, Tomer Ginat, Guy Palatin, Yonatan Rabinowitz, Miron Ruina, Bar Timor, Ish Wainright e Noam Yaacov fanno parte del roster di Stefanos Dedas.

Stiamo a vedere se la formazione israeliena, che forse potrà contare anche su Bruno Caboclo come centro, riuscirà a vincere la seconda manifestazione europea per club per poi provare a vincere l’EuroLega nella stagione 2025-2026.

