Due italiani alla Summer League di Las Vegas

Ci sarà anche un po’ di Italia nella Summer League di Las Vegas che prenderà il via nelle prossime ore.

Non sul parquet ma molto vicino, vale a dire in panchina. Ci saranno due rappresentanti italiani nello staff dei Detroit Pistons, guidato da Jarrett Jack.

La prima è Francesca Zara, attuale allenatrice di Vicenza in A2 Femminile: per lei stratta di un ritorno nel mondo NBA, dopo la parentesi in WNBA da giocatrice nel 2005. Nel coaching staff anche Marco Ramondino, reduce dall’esperienza con Tortona chiusa anzitempo, da più parti considerato uno dei migliori allenatori italiani.